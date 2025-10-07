Ct Croazia: "Modric ha portato il Milan ad un livello superiore"

Oggi alle 13:20News
di Enrico Ferrazzi

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato anche di Luka Modric in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "Luka Modric ci sorprende sempre. A Milano ha portato il club a un livello superiore. Gioca sempre 90 minuti, cosa oltre ogni aspettativa, e continua a dimostrare la sua forza,  energia, carattere e qualità. Se la salute lo assiste, sarà utile sia a noi che al Milan". Durante questa sosta, la Croazia sarà impegnata in due gare per la qualificazione ai Mondiali 2026 contro Repubblica Ceca e Gibilterra. 

Questo l'elenco completo dei calciatori rossoneri convocati in nazionale
Matteo Gabbia (Italia)
Davide Bartesaghi (Italia U21)
Mike Maignan (Francia)
Adrien Rabiot (Francia)
Christopher Nkunku (Francia)
Strahinja Pavlovic (Serbia)
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
Santiago Gimenez (Messico)
Alexis Saelemaekers (Belgio)
Koni De Winter (Belgio)
Zachary Athekame (Svizzera U21)
Pervis Estupinan (Ecuador)
Luka Modric (Croazia)
Christian Pulisic (USA)
Rafael Leao (Portogallo)
 