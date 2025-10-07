Ct Croazia: "Modric ha portato il Milan ad un livello superiore"

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato anche di Luka Modric in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "Luka Modric ci sorprende sempre. A Milano ha portato il club a un livello superiore. Gioca sempre 90 minuti, cosa oltre ogni aspettativa, e continua a dimostrare la sua forza, energia, carattere e qualità. Se la salute lo assiste, sarà utile sia a noi che al Milan". Durante questa sosta, la Croazia sarà impegnata in due gare per la qualificazione ai Mondiali 2026 contro Repubblica Ceca e Gibilterra.

Questo l'elenco completo dei calciatori rossoneri convocati in nazionale:

Matteo Gabbia (Italia)

Davide Bartesaghi (Italia U21)

Mike Maignan (Francia)

Adrien Rabiot (Francia)

Christopher Nkunku (Francia)

Strahinja Pavlovic (Serbia)

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Santiago Gimenez (Messico)

Alexis Saelemaekers (Belgio)

Koni De Winter (Belgio)

Zachary Athekame (Svizzera U21)

Pervis Estupinan (Ecuador)

Luka Modric (Croazia)

Christian Pulisic (USA)

Rafael Leao (Portogallo)

