Maignan e la questione contratto: "Non è il momento di parlare del mio futuro"

vedi letture

Queste le parole di Mike Maignan in conferenza stampa sulla sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli:

L'anno scorso sei stato qua, hai vinto la Coppa. Cosa ti aspetti da questo torneo? E cosa ci puoi dire sul tuo futuro?

"L'anno scorso abbiamo vinto, ma l'anno scorso è passato. È un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati solo sulla partita di domani sera. È la più importante. Senza quella di domani sera non c'è eventualmente lunedì. Se vogliamo fare un risultato positivo dobbiamo rimanere concentrati sull'allenamento di oggi per arrivare a domani sera in una buona forma".

Sei nell'ultimo anno di contratto col Milan: come rimane concentrato nonostante tutti parlino del tuo futuro?

"Credo che la cosa più importante è quello che posso fare ogni giorno. Certo che il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo essere concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo".

