Leao e Fofana ci saranno domani contro il Napoli? La risposta di Allegri

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "Fofana è a completa disposizione, per Leao vedremo dopo l'allenamento di oggi": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Out invece Gimenez che non è partito con il resto della squadra: "Gimenez ha provato una terapia conservativa ma poi il problema alla caviglia si è riacutizzato e domani mattina sarà operato. Non abbiamo ancora parlato di mercato, il nostro mercato è recuperare i giocatori in rosa indisponibili". (ANSA).