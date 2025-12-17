Dopo il disastro di San Siro l'arbitro Crezzini questa settimana rimane fermo

Subito dopo Milan-Sassuolo avevamo sottolineato come l'arbitro Crezzini (clicca QUI), da esordiente a San Siro, avesse offerto una prova tutt'altro che sufficiente: oltre ad una gestione di falli e cartellini rivedibili il macro errore è stato annullare il terzo gol del Milan, il risultato a quel punto sarebbe stato 3-1, per una spinta inesistente di Loftus-Cheek. Errore che è stato certificato anche dall'AIA durante Open VAR: il gol era regolare. Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, ha però anche sottolineato come sia necessario far crescere i giovani arbitri designandoli anche per sfide in palcoscenici importanti come quello di San Siro. Ragionamento giusto e sicuramente condivisibile, a cui però aggiungiamo due pensieri. Il primo è che in questo campionato il Milan ha avuto due esordienti a San Siro, l'Inter zero. Inoltre, la media di partite disputate in Serie A degli arbitri designati per i nerazzurri è più alta di quelli designati per le gare del Milan.

La seconda cosa è che l'arbitro Crezzini di Siena, dopo il disastro di San Siro di domenica, questa settimana non è stato designato né in Serie A e né in Serie B. Punizione? Semplice giornata di riposo? A saperlo. Di seguito la lista delle designazione di Milan ed Inter a confronto.

1 GIORNATA

MILAN – CREMONESE Sabato 23/08 h. 20.45

COLLU 17 presenze in Serie A (ESORDIENTE A SAN SIRO)

INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45

LA PENNA 91 presenze in Serie A

2 GIORNATA

LECCE – MILAN Venerdì 29/08

MARINELLI 67 presenze in Serie A

INTER – UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45

MARCHETTI 48 presenze in Serie A

3 GIORNATA

JUVENTUS – INTER Sabato 13/09 h. 18.00

COLOMBO 52 presenze in Serie A

MILAN – BOLOGNA h. 20.45

MARCENARO 41 presenze in Serie A

4 GIORNATA

UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI 254 presenze in Serie A

INTER – SASSUOLO h. 20.45

MARINELLI 67 presenze in Serie A

5 GIORNATA

CAGLIARI – INTER Sabato 27/09 h. 20.45

PICCININI 83 presenze in Serie A

MILAN – NAPOLI h. 20.45

CHIFFI 120 presenze in Serie A

6 GIORNATA

INTER – CREMONESE Sabato 04/10 h. 18.00

FELICIANI 34 presenze in Serie A

JUVENTUS – MILAN h. 20.45

GUIDA 214 presenze in Serie A

7 GIORNATA

ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45

MASSA 229 presenze in Serie A

MILAN – FIORENTINA h. 20.45

MARINELLI 67 presenze in Serie A

8 GIORNATA

MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45

ZUFFERLI 32 presenze in Serie A (terza conduzione a San Siro)

NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00

MARIANI 173 presenze in Serie A

9 GIORNATA

ATALANTA – MILAN Martedì 28/10 h. 20.45

DOVERI 254 presenze in Serie A

INTER - FIORENTINA h. 20.45

SOZZA 68 presenze in Serie A

10 giornata

H. VERONA – INTER h. 12.30

DOVERI 254 presenze in Serie A

MILAN – ROMA h. 20.45

GUIDA 214 presenze in Serie A

11 giornata

PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO 181 presenze in Serie A

INTER – LAZIO h. 20.45

MANGANIELLO 115 presenze in Serie A

12 giornata

INTER – MILAN h. 20.45

SOZZA 68 presenze in Serie A

13 giornata

MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU 17 presenze in Serie A

PISA – INTER h. 15.00

GUIDA 214 presenze in Serie A

14 giornata

INTER – COMO Sabato 06/12 h. 18.00

DI BELLO 181 presenze in Serie A

TORINO – MILAN Lunedì 08/12 h. 20.45

CHIFFI 120 presenze in Serie A

15 giornata

MILAN – SASSUOLO h. 12.30

CREZZINI 8 presenze in Serie A (ESORDIENTE A SAN SIRO)

GENOA – INTER h. 18.00

DOVERI 254 presenze in Serie A

MEDIA MILAN 111,6 partite dirette in Serie A

MEDIA INTER 128,7 partite dirette in Serie A