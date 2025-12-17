Dopo il disastro di San Siro l'arbitro Crezzini questa settimana rimane fermo
Subito dopo Milan-Sassuolo avevamo sottolineato come l'arbitro Crezzini (clicca QUI), da esordiente a San Siro, avesse offerto una prova tutt'altro che sufficiente: oltre ad una gestione di falli e cartellini rivedibili il macro errore è stato annullare il terzo gol del Milan, il risultato a quel punto sarebbe stato 3-1, per una spinta inesistente di Loftus-Cheek. Errore che è stato certificato anche dall'AIA durante Open VAR: il gol era regolare. Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, ha però anche sottolineato come sia necessario far crescere i giovani arbitri designandoli anche per sfide in palcoscenici importanti come quello di San Siro. Ragionamento giusto e sicuramente condivisibile, a cui però aggiungiamo due pensieri. Il primo è che in questo campionato il Milan ha avuto due esordienti a San Siro, l'Inter zero. Inoltre, la media di partite disputate in Serie A degli arbitri designati per i nerazzurri è più alta di quelli designati per le gare del Milan.
La seconda cosa è che l'arbitro Crezzini di Siena, dopo il disastro di San Siro di domenica, questa settimana non è stato designato né in Serie A e né in Serie B. Punizione? Semplice giornata di riposo? A saperlo. Di seguito la lista delle designazione di Milan ed Inter a confronto.
1 GIORNATA
MILAN – CREMONESE Sabato 23/08 h. 20.45
COLLU 17 presenze in Serie A (ESORDIENTE A SAN SIRO)
INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45
LA PENNA 91 presenze in Serie A
2 GIORNATA
LECCE – MILAN Venerdì 29/08
MARINELLI 67 presenze in Serie A
INTER – UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45
MARCHETTI 48 presenze in Serie A
3 GIORNATA
JUVENTUS – INTER Sabato 13/09 h. 18.00
COLOMBO 52 presenze in Serie A
MILAN – BOLOGNA h. 20.45
MARCENARO 41 presenze in Serie A
4 GIORNATA
UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45
DOVERI 254 presenze in Serie A
INTER – SASSUOLO h. 20.45
MARINELLI 67 presenze in Serie A
5 GIORNATA
CAGLIARI – INTER Sabato 27/09 h. 20.45
PICCININI 83 presenze in Serie A
MILAN – NAPOLI h. 20.45
CHIFFI 120 presenze in Serie A
6 GIORNATA
INTER – CREMONESE Sabato 04/10 h. 18.00
FELICIANI 34 presenze in Serie A
JUVENTUS – MILAN h. 20.45
GUIDA 214 presenze in Serie A
7 GIORNATA
ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45
MASSA 229 presenze in Serie A
MILAN – FIORENTINA h. 20.45
MARINELLI 67 presenze in Serie A
8 GIORNATA
MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45
ZUFFERLI 32 presenze in Serie A (terza conduzione a San Siro)
NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00
MARIANI 173 presenze in Serie A
9 GIORNATA
ATALANTA – MILAN Martedì 28/10 h. 20.45
DOVERI 254 presenze in Serie A
INTER - FIORENTINA h. 20.45
SOZZA 68 presenze in Serie A
10 giornata
H. VERONA – INTER h. 12.30
DOVERI 254 presenze in Serie A
MILAN – ROMA h. 20.45
GUIDA 214 presenze in Serie A
11 giornata
PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45
DI BELLO 181 presenze in Serie A
INTER – LAZIO h. 20.45
MANGANIELLO 115 presenze in Serie A
12 giornata
INTER – MILAN h. 20.45
SOZZA 68 presenze in Serie A
13 giornata
MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45
COLLU 17 presenze in Serie A
PISA – INTER h. 15.00
GUIDA 214 presenze in Serie A
14 giornata
INTER – COMO Sabato 06/12 h. 18.00
DI BELLO 181 presenze in Serie A
TORINO – MILAN Lunedì 08/12 h. 20.45
CHIFFI 120 presenze in Serie A
15 giornata
MILAN – SASSUOLO h. 12.30
CREZZINI 8 presenze in Serie A (ESORDIENTE A SAN SIRO)
GENOA – INTER h. 18.00
DOVERI 254 presenze in Serie A
MEDIA MILAN 111,6 partite dirette in Serie A
MEDIA INTER 128,7 partite dirette in Serie A
