Allegri: "Le squadre di Conte sono sempre difficili da affrontare"

Massimiliano Allegri, alla vigilia di Napoli-Milan di Supercoppa Italia, parla ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole:

Sulla Supercoppa:

“È una competizione molto importante. Innanzitutto abbiamo trovato tantissimi tifosi del Milan e ci fa molto piacere, c’è stata una bellissima accoglienza. Domani abbiamo questa partita molto complicata per cercare di arrivare a giocare la finale lunedì”.

Rispetto al campionato che sfida sarà contro il Napoli?

“Affrontare il Napoli è sempre complicato, le squadre di Conte sono sempre difficili da affrontare. Poi è una partita completamente diversa perché c’è in palio la finale. Quindi secondo me sarà una partita molto tattica”.