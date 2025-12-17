Borghi ricorda: “Il Milan perde punti con le piccole, ma guardate la classifica”

Nel suo canale YouTube, il giornalista e telecronista di Sky Stefano Borghi ha commentato la partita dei rossoneri contro il Sassuolo, match terminato 2-2 e con la conseguente perdita del primato in campionato a discapito dei nerazzurri. Questo il suo commento:

"Il Milan ancora una volta ha fatto un passo piccolo contro una non grande. Questa disparità tra i big match e i match normali è comunque una realtà assoluta di questa prima parte di stagione del Milan. Nonostante questo però il Milan è secondo a -1 dalla prima e +6 dalla quinta, e ricordiamoci sempre il punto di partenza e qual è l'obiettivo vero del gruppo di Allegri. È stata una partita segnata nuovamente da errori arbitrali. Il gol di Pulisic non ha nessun motivo per essere annullato. Alla fine ci poteva anche stare il rigore per l'intervento di Pavlovic".

Su Bartesaghi: "Bartesaghi è un esterno di qualità, può battere i piazzati, credo che Allegri stia lavorando molto sulla fase difensiva con lui. Bartesaghi ha una grande fortuna in questa stagione, il fatto di poter lavorare parallelamente con due allenatori molto diversi dal punto di vista della concezione calcistica ma allo stesso tempo estremamente in grado di insegnarli qualcosa se trovano un terreno fertile. Sto parlando di Allegri e di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21"