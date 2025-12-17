F. Galli: "Per De Winter qualche piccolo errore e qualche disattenzione, ma secondo me può fare bene"

vedi letture

Filippo Galli, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera su Koni De Winter: "Lo abbiamo visto poco, qualche piccolo errore e qualche disattenzione. Troppo poco per poterlo giudicare, bisogna dargli fiducia. È un ragazzo giovane che deve fare esperienza. Secondo me può fare bene, ma dipende molto dalla struttura difensiva del Milan che lo deve mettere nelle condizioni di fare buone gare”.

VERSO NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

“Domani - ha spiegato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - è una partita diversa rispetto a quella contro il Sassuolo, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi. Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, perché ci servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori. Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità. Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società. Il Napoli è stato molto aggressivo nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente".