Graziani fiducioso: "Gattuso ha riportato appartenenza: fratello maggiore per i giocatori"

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Ciccio Graziani compie 73 anni e la Figc lo celebra con una lunga intervista pubblicata su Vivo Azzurro TV. Campione del Mondo nel 1982 con la Nazionale di Paolo Rossi ed Enzo Bearzot, è stato uno degli attaccanti più vincenti in Azzurro. "Ero un bambino che sognava di fare qualcosa di importante nella vita - racconta - Mamma faceva le pulizie in uno studio medico, papà invece era muratore. Usciva di casa alle sei di mattina per poi rientrare la sera alle otto". Ricorda l'esordio in Serie A nel 1973: "Il Torino è stato il club ideale, ho trovato un gruppo di compagni meravigliosi. Su tutti Aldo Agroppi che è stato un fratello maggiore per me".

Ma è entrato nel cuore di tutti gli italiani con i "Mundial" di Spagna. E la Nazionale resta la sua passione: "Credo che Gattuso abbia riportato il senso di appartenenza, mi dà l'impressione che sia un fratello maggiore per i giocatori. Ha coraggio, carattere e personalità. E li trasmette ai propri ragazzi". Parole al miele anche per i suoi "colleghi" attaccanti: "Ci stiamo rivalutando molto. Abbiamo Kean e Retegui, che hanno fatto benissimo, e Pio Esposito, che sta venendo fuori e ha grande entusiasmo. Deve imparare guardando Lautaro e Thuram, stare insieme a questi grandi attaccanti gli può fare bene. E poi c'è Scamacca, degli attaccanti che abbiamo è quello che mi piace di più". (ANSA).