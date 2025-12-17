Licari: "Il calendario del Milan ora è apparentemente il meno proibitivo. Ma i rossoneri fanno meglio con le grandi"

vedi letture

Fabio Licari, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla corsa Scudetto: "Oggi comanda l'Inter, per la prima volta da sola, dopo aver condiviso il primato con la Roma all'undicesima. Di fatto, il primo posto ha cambiato padrone a ogni turno, escluse ottava-nona giornata (Napoli e Roma) e tredicesima-quattordicesima (Milan e Napoli). Qualcosa succederà da qui a fine gennaio, sicuro, con sette turni "caldi" e il girone di Champions da completare. La classifica si sgranerà, difficile che il gruppo resti compatto. La svolta può arrivare tra meno di un mese.

Allegri può approfittare della situazione. Il calendario del Milan è apparentemente il meno proibitivo: Verona in casa, Cagliari fuori, Genoa a San Siro e Fiorentina, chissà in che condizioni, a Firenze il giorno stesso di Inter-Napoli. Quattro partite non impossibili. Ma "apparentemente" è un avverbio appropriato, visto che i rossoneri fanno meglio contro le grandi. Sarà bene cambiare registro, perché il 15 gennaio, quando si recupera il turno perso, Allegri andrà in gita sul lago di Cesc, mentre Chivu e Conte, ospitando Lecce e Parma, avranno tre punti alla portata. Tanto per scendere nei dettagli: Milan e Napoli potrebbero anche conquistare nove punti su nove, presentandosi l'11 gennaio rispettivamente a quota 41 e 40. La Roma, con impegni meno rilassanti, potrebbe essere a 38. L'Inter, che andrà a Bergamo contro l'Atalanta rilanciata da Palladino, avrà qualche problema in più: 40 punti è un traguardo realistico. Semplici sensazioni, naturalmente".