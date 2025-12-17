Maignan: "Non possiamo pensare che se abbiamo vinto in campionato allora col Napoli sarà facile"

Alla vigilia di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, Mike Maignan è stato intervistato da Milan TV. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club.

Un anno dopo siete di nuovo qui a giocare per vincere la Supercoppa:

“Siamo tornati per poi cercare di ritornare in Italia con il trofeo. Tutto ricomincia da zero, è un nuovo cammino che stiamo facendo. Siamo molto concentrati, abbiamo lavorato tanto dall’inizio e sappiamo che questo è un obiettivo importante. Dobbiamo rimanere concentrati, con tanta energia, anima e tutto per dare il massimo domani”.

Sul Napoli:

“Non possiamo pensare che se abbiamo vinto in campionato allora sarà facile. No, sarà molto difficile per le due squadre. Daremo il massimo per avere un risultato positivo”.