Verso Napoli-Milan: Leao dalla panchina? Rifinitura alle 17
Tutto è pronto a Riad, Arabia Saudita, per l'edizione della Supercoppa Italiana 2025/2026. Il Milan, che è la squadra campione in carica, anche quest'anno gioca per il titolo e la sua rincorsa parte domani sera all'Al-Awwal Stadium dove, alle ore 20 italiane, i rossoneri sfideranno in semifinale il Napoli Campione di Italia. Nell'altra semifinale, venerdì, Bologna-Inter si giocheranno il secondo posto nella finalissima di lunedì 22 dicembre.
Massimiliano Allegri dovrà rinunciare sia a Matteo Gabbia che a Santiago Gimenez: nessuno dei due è partito con la squadra e anzi il messicano domani sarà sotto i ferri per la pulizia ossea della caviglia, un intervento che allungherà di almeno sei settimane la sua lontananza dai campi. In gruppo si rivedono Youssouf Fofana e Rafael Leao: la rifinitura delle ore 17 italiane ci dirà di più sulla possibilità di impiego di questi due calciatori.
Per il momento Allegri si affida a Maignan tra i pali: la linea difensiva vede il cambio obbligato con De Winter che giocherà come centrale e Tomori-Pavlovic nei ruoli di braccetti. In mezzo al campo fiducia agli uomini visti con il Sassuolo: Saelemaekers e l'ispirato Bartesaghi sulle corsie laterali, Modric in mezzo con Loftus-Cheek e Rabiot ai suoi fianchi. In attacco prevista nuovamente la coppia Pulisic-Nkunku, con Rafa pronto a spaccare la gara dalla panchina.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
18 Nkunku 11 Pulisic
A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, - Dutu, - Vladimirov, 24 Athekame, 19 Fofana, 4 Ricci, 30 Jashari, - Sala, 10 Leao, - Ibrahimovic, - Borsani
All. Allegri
Squalificati: nessuno
Diffidati: nessuno
Indisponibili: Gabbia, Gimenez
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli di Udine
Assistenti: Imperiale - Rossi
IV Uomo: Pezzuto
VAR: Aureliano
AVAR: Dionisi
DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN
Data: Giovedì 18 dicembre 2025
Ora: 20.00 (orario italiano)
Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad
Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
