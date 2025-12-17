MN - Milan, domani Gimenez sarà operato alla caviglia dal professor Kerkhoffs

vedi letture

Arrivano conferme sul fatto che sarà domani il giorno in cui Santiago Gimenez verrà operato alla caviglia per risolvere il problema che lo sta tenendo fuori da fine ottobre (ultima presenza il 28 ottobre in Atalanta-Milan). Ad operare l'attaccante messicano in Olanda sarà il professor Gino Kerkhoffs, specialista della caviglia. L'ex Feyenoord dovrebbe restare ai box circa sei settimane, ma dopo l'intervento ci sarà qualche certezza in più sui tempi di recupero.

Intervistato da SportMediaset, Max Allegri ha parlato così di Gimenez: "Per quanto riguarda Gimenez sembrava avviato al recupero con la terapia conservativa invece si è rifermato per il dolore alla caviglia, ha fatto un consulto e domani ci sarà questa piccola operazione che lo terrà lontano per un po’ di tempo dai campi di gioco. Speriamo di riaverlo nel più breve tempo possibile”.

