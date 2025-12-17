Passerini "Al momento, Leao non è al massimo della forma e definirlo disponibile a mezzo servizio potrebbe persino sembrare generoso"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso a i Centrale su Leao: "Passando a Leao, è improbabile che inizi la partita di giovedì da titolare in vista della Supercoppa. Anzi, questa possibilità può quasi essere esclusa. Recuperarlo già per la panchina rappresenta un traguardo importante per Allegri, considerando che il giocatore non si è allenato regolarmente negli ultimi giorni.

Al momento, Leao non è al massimo della forma e definirlo disponibile a mezzo servizio potrebbe persino sembrare generoso. Quest’anno ha subito due infortuni muscolari e non è nella sua migliore condizione fisica”.