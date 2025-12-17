Come sta Gabbia? Allegri: "Speriamo di riaverlo il 28 in campionato"

Intervistato da SportMediaset alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha dichiarato sugli infortunati:

Come sta Leao?

“Vediamo se tornerà a disposizione perché non si allena con la squadra da diversi giorni. Oggi vedremo in che condizioni sarà. Gabbia è rimasto a casa, ha avuto un trauma e avrà bisogno di un po’ di giorni per recuperare. Speriamo di riaverlo per il 28 per il campionato. Per quanto riguarda Gimenez sembrava avviato al recupero con la terapia conservativa invece si è rifermato per il dolore alla caviglia, ha fatto un consulto e domani ci sarà questa piccola operazione che lo terrà lontano per un po’ di tempo dai campi di gioco. Speriamo di riaverlo nel più breve tempo possibile”.

A questo punto la coperta è corta? Si sta già valutando un intervento sul mercato?

“In questo momento è una cosa fresca che è stata decisa ieri dopo il consulto. Non ci abbiamo pensato, abbiamo una partita imminente che è quella di domani. Dopo con la società faremo le dovute valutazioni. Intanto abbiamo recuperato Fofana, Athekame, Leao è sulla via del recupero. In questo momento il mercato è recuperare i giocatori che abbiamo in casa, poi vedremo”.

Come si batte il Napoli?

“Credo che domani sarà una partita completamente diversa. È una partita secca. Bisogna essere bravi e soprattutto giochiamo fuori, è un’ambientazione più strana, è completamente tutto diverso”.