Supercoppa Italiana: Napoli-Milan sold out, ancora 10mila biglietti disponibili per Bologna-Inter
Da domani si giocherà a Riad la final four di Supercoppa Italiana. Alle 20 italiane è in programma la prima semifinale tra Napoli e Milan e per questa gara l'Al-Awwal Park, che può ospitare circa 26mila spettatori, sarà tutto esaurito. Per l'altra semifinale tra Bologna e Inter di venerdì sono invece ancora a disposizione almeno 10mila biglietti. Lo riferisce Repubblica.
SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA
Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:
SEMIFINALI
Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
FINALE
vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan