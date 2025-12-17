Supercoppa Italiana: Napoli-Milan sold out, ancora 10mila biglietti disponibili per Bologna-Inter

Da domani si giocherà a Riad la final four di Supercoppa Italiana. Alle 20 italiane è in programma la prima semifinale tra Napoli e Milan e per questa gara l'Al-Awwal Park, che può ospitare circa 26mila spettatori, sarà tutto esaurito. Per l'altra semifinale tra Bologna e Inter di venerdì sono invece ancora a disposizione almeno 10mila biglietti. Lo riferisce Repubblica.

SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA

Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

SEMIFINALI

Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

FINALE

vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane