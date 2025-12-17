Allegri e i possibili cambiamenti tattici: "Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione"

Alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa:

Il pareggio con il Sassuolo ha confermato la “maledizione delle piccole”. Domani è una grande partita. Che spiegazione si è dato su questa doppia andatura?

“Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì”.

Come stanno Fofana e Leao?

“Per quanto riguarda la loro condizioni. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi”.

Ci dobbiamo aspettare dei cambiamenti tattici?

“Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, perché ci servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori”.

