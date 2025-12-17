Maignan a Sport Mediaset: "Giochiamo sempre per vincere: voglio dare il massimo"

Mike Maignan, capitano del Milan e portiere rossonero, oggi è intervenuto in conferenza stampa insieme a Massimiliano Allegri nel giorno di vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli che si gioca domani a Riad, in Arabia Saudita. A margine, Maignan ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: le sue dichiarazioni.

Può arrivare un trofeo prestigioso come l'anno scorso...

"Un trofeo è sempre bello ma finché non lo abbiamo vinto non possiamo festeggiare o pensare a quello che abbiamo fatto l'anno scorso: è un altro cammino, è un'altra partita, tutto diverso. Sarà una partita molto difficile: dobbiamo rimanere concentrati su quello che possiamo fare e dare il massimo in ogni secondo"

Ti senti bene? Stagione in cui vuoi vincere?

"Non posso fare paragoni con la stagione dello Scudetto, ho qualche anno in più. Ho lavorato per sentirmi bene, per trovare un livello che ho sempre cercato. In questo momento mi sento bene, voglio rimanere così e dare il massimo come ho sempre cercato di fare per me, per la squadra, per il club e per i tifosi. Giochiamo sempre per vincere, dobbiamo dare tutto ogni giorno per ogni partita e per ogni trofeo che possiamo vincere. Non ci sono trofei più importanti di altri"

Un trofeo può alimentare la voglia di continuare con il Milan?

"Noi siamo il Milan, sappiamo che al Milan vieni per vincere: dobbiamo essere focalizzati e concentrati su tutto quello che dobbiamo fare giorno dopo giorno. In questo momento la cosa più importante è pensare all'allenamento di oggi per stare bene domani quando comincerà la partita"