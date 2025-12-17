MN - Milan, in serata attesi a Riad anche Ibrahimovic e Moncada

Oggi alle 13:24News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato, Pietro Mazzara

L'ad Giorgio Furlani e il ds Igli Tare hanno viaggiato per Riad ieri pomeriggio insieme alla squadra rossonera. In Arabia Saudita sono attesi nelle prossime ore anche Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, i quali arriveranno in serata nella città che nei prossimi giorni ospiterà la final four della Supercoppa Italiana

SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA

Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita: 

SEMIFINALI
Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane 

FINALE
vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane