Verso il Napoli, Allegri: "Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente"
Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli:
Il pareggio con il Sassuolo ha confermato la “maledizione delle piccole”. Domani è una grande partita. Che spiegazione si è dato su questa doppia andatura?
“Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì”.
Quali differenze ci saranno rispetto alla gara di campionato?
“Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità”.
Cosa l'ha colpita del Napoli?
"Sono stati molto aggressivi nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan