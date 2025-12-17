Verso il Napoli, Allegri: "Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente"

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli:

Il pareggio con il Sassuolo ha confermato la “maledizione delle piccole”. Domani è una grande partita. Che spiegazione si è dato su questa doppia andatura?

“Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì”.

Quali differenze ci saranno rispetto alla gara di campionato?

“Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità”.

Cosa l'ha colpita del Napoli?

"Sono stati molto aggressivi nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente".

