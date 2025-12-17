Verso il Napoli, Allegri: "Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente"

Verso il Napoli, Allegri: "Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:38News
di Enrico Ferrazzi

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli

Il pareggio con il Sassuolo ha confermato la “maledizione delle piccole”. Domani è una grande partita. Che spiegazione si è dato su questa doppia andatura?
“Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì”.

Quali differenze ci saranno rispetto alla gara di campionato?
“Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità”.

Cosa l'ha colpita del Napoli?
"Sono stati molto aggressivi nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente".
 