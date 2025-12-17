Maignan racconta il rapporto con il nuovo preparatore dei portieri: "Filippi mi ha portato molta serenità"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Mike Maignan ha dichiarato:

Che cosa è cambiato dall'anno scorso a quest'anno? Che sensazioni hai?

"Vincere l'anno scorso è stato bello ma quest'anno è un'altra stagione. I risultati in questo momento sono migliori. Certo, come hanno detto i miei compagni, quest'anno siamo più una squadra, più una famiglia, un gruppo dove si vive bene. Sono cambiate tante cose, il mister ed il suo staff hanno portato serenità ed il loro modo di lavorare. Dobbiamo continuare così con questo ritmo e migliorarci ogni giorno per ottenere risultati positivi. Per farlo dobbiamo essere concentrati molto su quello che ci aspetta da oggi a domani sera: poi dopo questo potremo fare un passo avanti".

Come ti trovi con Claudio Filippi? Cos'è cambiato col suo arrivo?

"Mi ha portato molta serenità. È una persona che ha molta esperienza, ha sangue freddo, sa gestire un gruppo di portieri. Lavorare con gente così è molto più facile. Non voglio fare paragoni, ma parlo di lui e mi sento molto bene con quello che mi propone molto bene in allenamento, come gestisce il mio carattere e le mie cose. Sono felice, spero che continui così per tutta la stagione".

