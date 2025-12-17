Milan, Leao convocato ma non è pronto per giocare contro il Napoli
Rafael Leao sta meglio ed è in fase di recupero, tanto da essere stato convocato da Massimiliano Allegri per la Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni a Riad in Arabia Saudita. L'attaccante portoghese, alle prese con un problema muscolare rimediato nel match contro il Torino, non è però pronto per giocare domani sera nella semifinale contro il Napoli. Lo riferisce Il Giornale che aggiunge che il numero 10 milanista potrebbe tornare in campo nell'eventuale finale in programma lunedì contro una tra Bologna e Inter.
SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA
Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:
SEMIFINALI
Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
FINALE
vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
