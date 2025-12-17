Cos'è cambiato dall'anno scorso? Maignan conferma: "Siamo più squadra. Il mister ed il suo staff hanno portato serenità"

Queste le parole di Mike Maignan in conferenza stampa sulla sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli:

L'anno scorso sei stato qua, hai vinto la Coppa. Cosa ti aspetti da questo torneo? E cosa ci puoi dire sul tuo futuro?

"L'anno scorso abbiamo vinto, ma l'anno scorso è passato. È un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati solo sulla partita di domani sera. È la più importante. Senza quella di domani sera non c'è eventualmente lunedì. Se vogliamo fare un risultato positivo dobbiamo rimanere concentrati sull'allenamento di oggi per arrivare a domani sera in una buona forma".

Che cosa è cambiato dall'anno scorso a quest'anno? Che sensazioni hai?

"Vincere l'anno scorso è stato bello ma quest'anno è un'altra stagione. I risultati in questo momento sono migliori. Certo, come hanno detto i miei compagni, quest'anno siamo più una squadra, più una famiglia, un gruppo dove si vive bene. Sono cambiate tante cose, il mister ed il suo staff hanno portato serenità ed il loro modo di lavorare. Dobbiamo continuare così con questo ritmo e migliorarci ogni giorno per ottenere risultati positivi. Per farlo dobbiamo essere concentrati molto su quello che ci aspetta da oggi a domani sera: poi dopo questo potremo fare un passo avanti".

