Gimenez dovrà operarsi alla caviglia. L'annuncio di Allegri: "L’intervento dovrebbe essere domani mattina"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha dichiarato:

Qual è la condizione di Gimenez? Fullkrug è un’opzione?

"Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società".

Come stanno Fofana e Leao?

“Per quanto riguarda la loro condizioni. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi”.

SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA

Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

SEMIFINALI

Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

FINALE

vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane