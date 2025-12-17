Gimenez dovrà operarsi alla caviglia. L'annuncio di Allegri: "L’intervento dovrebbe essere domani mattina"
Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha dichiarato:
Qual è la condizione di Gimenez? Fullkrug è un’opzione?
"Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società".
Come stanno Fofana e Leao?
“Per quanto riguarda la loro condizioni. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi”.
SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA
Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:
SEMIFINALI
Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
FINALE
vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
