Caso Ihattaren: lascia Raiola e si affida ad Ali Dursun

Non è più rientrato in Italia dallo scorso 12 ottobre. Non ha ancora esordito con la Sampdoria - club che sicuramente rescinderà il contratto di prestito a dicembre - e la Juventus, nel frattempo, valuta anche la risoluzione del contratto. E' questa la situazione attuale di Mohamed Ihattaren, vero e proprio oggetto misterioso da quando i bianconeri l'hanno acquistato dal PSV

Ihattaren però nelle ultime ore ha preso una decisione, ovvero quella di lasciare il procuratore che l'ha portato in Italia, Mino Raiola, per affidare i suoi interessi ad ad Ali Dursun, agente tra gli altri Frenkie de Jong e Donny van de Beek. Lo riporta il sito olandese 'Voetbal International', specificando che Ihattaren questa settimana a Utrecht ha iniziato a lavorare con un personal trainer nella speranza di rimettere in carreggiata la sua carriera. Ha giocato l'ultima partita ufficiale il 24 aprile.