Caso Salah, Di Marzio: "Non penso ci sia l'Italia nel suo futuro"
Gianluca di Marzio, noto giornalista esperto di mercato è intervenuto così sul delicato tema che riguarderebbe il futuro di Momo Salah, in totale rottura con il Liverpool. Secondo Di Marzio, sarebbe impossibile vedere Salah ancora in Italia.
"Il futuro di Salah? In Italia non penso, ci sono dei discorsi con l'Arabia, dove sicuramente verrà coperto d'oro..".
Queste le formazioni ufficiali di Torino-Milan, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A.
TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin,Asllani, Lazaro; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan