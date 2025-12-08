Caso Salah, Di Marzio: "Non penso ci sia l'Italia nel suo futuro"

Caso Salah, Di Marzio: "Non penso ci sia l'Italia nel suo futuro"
Oggi alle 14:30
di Niccolò Crespi

Gianluca di Marzio, noto giornalista esperto di mercato è intervenuto così sul delicato tema che riguarderebbe il futuro di Momo Salah, in totale rottura con il Liverpool. Secondo Di Marzio, sarebbe impossibile vedere Salah ancora in Italia.

"Il futuro di Salah? In Italia non penso, ci sono dei discorsi con l'Arabia, dove sicuramente verrà coperto d'oro..".

