Caso Salernitana, ancora nessuna offerta: il prezzo cala a 15 milioni

Ancora poco più di due giorni per le speranze della Salernitana e dei suoi tifosi per non essere esclusi dal campionato. Il Mattino in edicola oggi titola: “Salernitana, nessuna offerta. Il prezzo cala a 15 milioni”. I trustee si interfacciano quotidianamente con la Federcalcio e attendono le offerte giuste. Il club potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, un prezzo molto inferiore rispetto a quello preventivato. Impensabile una vendita secca in poche ore, ai trustee basterà avere una pec di avvenuta accettazione di una delle offerte entro l'ultimo minuto del 2021 per recarsi con più calma, nei primi giorni del nuovo anno in via Allegri ed ottenere la prevista proroga di quarantacinque giorni che servirà per chiudere operazioni burocratiche e relativi pagamenti.