Caso Suarez, Paratici: “Abbiamo sempre agito nella totale trasparenza”

La Juventus sfida la Roma, ma Fabio Paratici non può non parlare del caso legato all'esame d'italiano di Suarez: "Nessuna leggerezza - spiega a Sky il ds bianconero - si è verificata l'opportunità che si liberasse dal Barcellona e abbiamo agito nella totale trasparenza e nel rispetto delle regole. Siamo serenissimi. Sto seguendo le indagini? Io non sono né un magistrato né un poliziotto. Non conosco nemmeno bene queste situazioni, non mi sono fatto nessuna idea".