Cassano conferma: "Allegri ha spinto per l’arrivo di Rabiot, è un suo uomo, un giocatore importante che in A può far la differenza"

Antonio Cassano, opinionista, si è così espresso a Viva El Futbol sull'arrivo di Adrien Rabiot al Milan: “Allegri ha spinto per l’arrivo di Rabiot, è un suo uomo, un giocatore importante che in A può far la differenza, Lui e Loftus-Cheek sono le classiche mezze ali che piacciono all’allenatore. Occhio che a lungo andare potrebbe anche mettere fuori Modric, perché a lui non piacciono questi giocatori, come fece con Pirlo".

IL MILAN CAMBIA TANTO

Un Milan trasfigurato, questa è la squadra rossonera a cui ci troviamo davanti a fine mercato, specialmente se la poniamo a confronto con quella di 365 giorni fa. In un anno la stragrande maggioranza della rosa, incluso l'allenatore, è stata stravolta. Ed è proprio su questo concetto di rivoluzione totale, rifuggito dall'amministratore delegato Giorgio Furlani a inizio mercato, su cui si concentra il pezzo odierno proposto dal Corriere dello Sport sulle proprie colonne. Il Corriere dello Sport scrive: "Milan super 10 novità. Ribaltone per l'Europa". Nell'occhiello il dato più sconcertante: "Rispetto al gruppo della scorsa stagione sono rimasti solo dieci giocatori". Nel sottotitolo si chiarisce e si porta qualche dato: "40 operazioni totali, di cui 10 acquisti, 27 cessioni e 3 giocatori rientrati dai prestiti, ma solo uno (Saelemaekers) confermato". Di questi colpi ci sono i due più onerosi della Serie A: il francese Nkunku (37 milioni) e lo svizzero Jashari (34 milioni). Presenti anche innesti di esperienza, su tutti Modric e Rabiot.