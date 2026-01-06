Cassano senza pace: "Leao è una pippa, non c'entra niente col calcio"

Come ogni lunedì sera, quando va in onda il programma Viva El Futbol, l'ex calciatore Antonio Cassano, in diretta per commentare il weekend di calcio appena trascorso insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, si è scagliato nei confronti di Massimiliano Allegri, del gioco del Milan e di Rafael Leao. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni dell'ex giocatore tra le altre del Milan che, come spesso capita, non si è trattenuto.

Il commento di Antonio Cassano, come sempre molto duro e critico, su Rafael Leao: "Leao può anche fare cinque o sette gol, non me ne frega niente: a Cagliari l’altro giorno è stato impalpabile. Non sa giocare spalle alla porta. Il problema è lo status che lui si mette e che gli altri gli hanno messo. I numeri te li puoi mettere nel culo, non me ne frega niente dei numeri: anche Inzaghi aveva i numeri ed era scarso. Sai chi mi ricorda Leao? Richarlison, fa qualche gol ma è una pippa, è dissociato dal mondo. Leao è una pippa: non c’entra niente con il gioco del calcio".