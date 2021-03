Cassano su Tonali: "Giocare nel Brescia è una cosa, la maglia del Milan un'altra"

"Giocare nel Brescia è una cosa, giocare nel Milan è un'altra. Ho sempre detto che Tonali mi piaceva, ma non mi esaltava. Un conto è lottare per salvarti, un altro indossare una maglia pesante come quella rossonera". Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, Antonio Cassano ha commentato così la stagione al di sotto delle aspettative del centrocampista Sandro Tonali col Milan.