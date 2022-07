Castillejo al Valencia: l’impatto della cessione dello spagnolo sui conti del Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samu Castillejo ha deciso di lasciare il Milan, dove ormai da tempo non faceva più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli, e nelle scorse ore è volato a Valencia dove sbarca a titolo definitivo e firmerà un contratto fino al 2025. Ma come impatterà questa cessione sui conti del club di via Aldo Rossi? Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo originale), il suo valore netto a bilancio al 30 giugno 2022 era di circa 4,3 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ingaggio, invece, il Diavolo risparmierà circa 2,8 milioni. Dunque il risparmio complessivo sarà di circa 7,1 milioni di euro (4,3+2,8).