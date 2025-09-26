'Cavallo Pazzo' è tornato? La risposta di Adrien Rabiot

vedi letture

Il nuovo numero 12 del Milan Adrien Rabiot è stato intervistato dal collega Claudio Raimondi di SportMediaset in occasione del suo incontro con i tifosi rossoneri al Flag Ship Store in via Dante.

Il Milan lotterà per lo scudetto?

"Su questo vediamo le partite una dopo l'altra e poi vedremo a febbraio, marzo, dove siamo. Sappiamo che dobbiamo lavorare e far crescere tanti giocatori, creare questo gruppo. C'è entusiasmo ma non vogliamo mettere la pressione, dire queste parole. Ci sono squadre forti, come il Napoli che secondo me che ha vinto l'anno scorso, quindi è la squadra più forte d'Italia, ma sicuramente questo lo posso dire: lotteremo per fare il meglio. Lo prometto".

Cavallo pazzo è tornato?

"Sisi, cavallo pazzo è tornato. Ma questo mi ha seguito anche in Francia, mi hanno chiamato anche il "Duca". Questo mi fa piacere, molto".

Cavallo pazzo in gol col Napoli?

"Speriamo".