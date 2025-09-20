Ceccarini: "Milan, per la difesa Gomez del Liverpool resta una soluzione praticabile"

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su TMW, ha fatto il punto sul mercato del Milan e sull'obiettivo difensore: "E a proposito del Milan, il mercato invernale sarà fondamentale soprattutto per la ricerca di un difensore. È evidente che serve un innesto e la dirigenza rossonera ha cominciato a fare le sue riflessioni.

Come già detto Joe Gomez resta una soluzione praticabile visto che il Liverpool avrebbe poi tutto il tempo per cercare un’alternativa. Ma non è il solo nel senso che nei radar rossoneri è entrato anche Kristensen, danese classe 2002. In ogni caso non sarebbe comunque un’operazione semplice visto che l’Udinese valuta sempre tantissimo i suoi gioielli.