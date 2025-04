Ceccarini sul mercato del Napoli: "Okafor tornerà al Milan"

E chiudiamo con il Napoli. Il direttore sportivo Manna è continuamente al lavoro per migliorare la rosa attuale. Ci sarà un grande budget da spendere, considerati anche i 75 milioni incassati dalla cessione di Kvara a gennaio. Nella lista dei sostituti resta sempre forte l’ipotesi Zhegrova ma a Conte piace molto anche Garnacho. A giugno l’operazione si potrebbe fare su basi diverse, rispetto ai 60 milioni richiesti a gennaio dal Manchester United. A 45 si potrebbe raggiungere un’intesa ma è chiaro che la scelta finale dovrà trovare tutti d’accordo, società e allenatore.

Salgono però anche le quotazioni di Igor Paixão del Feyenoord. L’esterno brasiliano ha già dato il suo ok al trasferimento. Un affare che si potrebbe concretizzare per 25 milioni di euro. Infine, come detto, un altro obiettivo è fare un colpo a centrocampo. Frattesi e Pellegrini restano due idee ma il Napoli non ha abbandonato anche altre due piste. La prima porta a Gabri Veiga dell’Al-Ahli, l’altra è quella di Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Tante le situazioni in divenire in uscita con il futuro di Ngonge e Billing ancora da chiarire. Okafor tornerà invece al Milan, Marin a fine stagione con ogni probabilità lascerà il Napoli.