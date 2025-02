Cesari: "Cacace da rosso su Walker. Secondo giallo a Tomori? Guardalinee posizionato male, non poteva vedere Colombo in fuorigioco"

Intervenuto a Pressing, Graziano Cesari ha commentato così alcuni episodi arbitrali di Empoli-Milan:

Sull'intervento di Cacace su Walker: "L'arbitro era Pairetto, male male male, al VAR c'era Serra, male male male. Dopo 7 minuti c'è un intervento di Cacace su Walker. Pairetto non estrae nessun cartellino. Tempistica sbagliata, l'impatto dell'intervento è alto, l'intensità c'è tutta, quindi ditemi come si fa a non estrarre il cartellino rosso per un intervento del genere.

Sul doppio giallo a Tomori: "Passiamo all'espulsione di Tomori. Il VAR sulla seconda ammonizione non può intervenire. Il fallo è indiscutibile e il secondo giallo c'è tutto. Colombo è in fuorigioco, ma il guardalinee è posizionato male, è troppo avanti e non può assolutamente vedere che il giocatore dell'Empoli è in fuorigioco".