Cesena-Milan, dove acquistare i biglietti per l'ultima amichevole del Diavolo

Una settimana prima del fischio d'inizio ufficiale della nuova stagione, il Milan sarà di scena per l'ultima amichevole del pre campionato al Dino Manuzzi di Cesena contro i padroni di casa il 17 agosto alle 20.30. I biglietti per la gara sono acquistabili in tutti i punti Vivaticket sparsi sul territorio nazionale, oppure CLICCANDO QUI per acquistarli direttamente online.