Cessione San Siro, oggi verranno depositati tre emendamenti alla delibera: ecco quali sono

Quella di oggi sarà una giornata decisiva per a questione del nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme: alle 16.30 è infatti in programma il Consiglio Comunale, durante il quale dovrà essere approvata la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai due club. Servono 25 sì e al momento nella maggioranza ci sono 23 favorevoli, sette ribelli e due indecisi, mentre l'opposizione voterà no o uscirà dall'Aula.

Come spiega il Corriere della Sera (ed. Milano), a convincere i due indecisi, cioè la dem Monica Romano e il capogruppo della Lista Sala Marco Fumagalli, potrebbero essere i tre emendamenti alla delibera che saranno depositati oggi: il primo per inserire la white list (una lista di imprese non soggette a infiltrazione mafiosa che operano in settori a rischio), il secondo per chiarire i costi di bonifica per il Parco dei Capitani, il terzo per studiare alcune misure per tutelare la salute dei residenti a San Siro.

