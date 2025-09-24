Cessione San Siro: si contano i voti in vista del Consiglio Comunale. La possibile strategia della maggioranza

I prossimi giorni saranno molto caldi a Milano e non per il meteo, bensì per la questione della cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter che arriverà domani in Consiglio Comunale. La giornata decisiva sarà però lunedì quando è in programma la votazione da parte del Consiglio per l'approvazione o meno della delibera. Per questo motivo, sono ore importanti per fare la conta dei voti a favore che dovranno essere 25.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che all'interno della maggioranza non mancano i mal di pancia che riguardano almeno sei consiglieri. Ci sono un paio di indecisi, tra cui il capogruppo della lista che porta il nome del sindaco Sala. Una mano potrebbe arrivare dalla minoranza di centrodestra che a fatica a dire no a un investimento di un miliardo e mezzo. Si stanno comunque studiando delle strategie per far passare la delibera più facilmente: con ogni probabilità, domani la maggioranza farà cadere il numero legale per andare in seconda convocazione dove bastano 15 presenti per il quorum.

