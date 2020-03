CF - Serie A, gli stipendi dei dipendenti delle squadre: per il Milan 12.191.000 per 166 professionisti

Non solo i calciatori ma anche massaggiatori, impiegati, segretari e tante altre figure dietro l'economia di una squadra di calcio. In una dettagliata analisi di Calcio e Finanza, si contano i salari che i club di Serie A versano in media ai dipendenti al loro servizio. Tra i dati riportati emergono grandi differenze tra i club di prima fascia e quelli di seconda fascia ma anche tra due delle contender attualmente in lotta per il titolo: se la Juventus, infatti, spende 14.475.000 di euro per 250 dipendenti la Lazio, invece, paga 1.595.000 per 38 dipendenti. Per quanto riguarda il Milan, invece, la cifra spesa annualmente dal club di Via Aldo Rossi è di 12.191.000 di euro per 166 dipendenti.