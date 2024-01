CFI Financial Group nuovo Official Online Trading Partner del Milan

vedi letture

AC Milan è orgoglioso di annunciare l'avvio della partnership con CFI Financial Group, piattaforma di online trading leader nella regione MENA con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti. Questa collaborazione con CFI, nuovo Official Online Trading Partner dei rossoneri, arricchisce ulteriormente la famiglia dei Global Partner del Milan, sottolineando l'impegno comune verso la costante ricerca di eccellenza e innovazione.

Con oltre 25 anni di esperienza e sedi operative nella regione MENA, CFI Financial Group opera anche a livello globale da realtà centrali come Londra, Dubai e Larnaca. Tra le sue condizioni commerciali competitive, CFI offre spread a zero pip e zero commissioni, oltre all’accesso a più di 26 mercati tra cui azioni, materie prime e valute. Il gruppo è inoltre apprezzato per il suo formidabile servizio clienti 24/7 e la sua reach globale, essendo presente in oltre 100 paesi. Come recentemente annunciato, CFI Financial Group ha inoltre iniziato l'adozione e integrazione della tecnologia IA, con l'obiettivo di fornire ai suoi clienti gli strumenti più all'avanguardia e le soluzioni più innovative presenti sul mercato.

Questa nuova partnership conferma la volontà di AC Milan di collaborare con aziende leader nei loro settori, e l'esperienza nel trading finanziario di CFI Financial Group riflette l'approccio innovativo e lungimirante del Club.

Quello di AC Milan e CFI Financial Group sarà un viaggio oltre i confini di una partnership convenzionale, e avrà come sue bussole l'innovazione, il progresso e la costante ricerca della performance straordinaria. Questa collaborazione offrirà anche esperienze e promozioni esclusive pensate su misura per i tifosi di AC Milan e i clienti di CFI Financial Group.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di accogliere CFI Financial Group tra i Global Partner di AC Milan. Questa è una collaborazione che andrà oltre i tradizionali confini di una sponsorizzazione, a testimonianza di una visione comune di eccellenza e progresso. La partnership con CFI Financial Group è un'ulteriore dimostrazione della rilevanza globale di AC Milan, con la nuova sede di Casa Milan Dubai che gioca un ruolo fondamentale nella coltivazione di nuove relazioni in Medio Oriente, come quella appena annunciata."

Hisham Mansour, Co-Fondatore e Managing Director di CFI Financial Group ha aggiunto: "Siamo onorati di avviare questa partnership con AC Milan, un Club che con noi condivide i valori di eccellenza, impegno, innovazione e ricerca della perfezione. Collaborare con uno dei principali club di calcio al mondo celebra i nostri valori comuni e il nostro impegno nel raggiungere il massimo, sui mercati finanziari e in campo. Siamo entusiasti d'iniziare assieme questo viaggio e di lasciare un'eredità indelebile nei nostri rispettivi campi."

L'ingresso di CFI Financial Group tra i partner di AC Milan in Medio Oriente rispecchia l'ambizione del Club di aumentare la propria presenza in una regione nella quale AC Milan ha recentemente aperto i suoi nuovi uffici, Casa Milan Dubai, la Casa dei Rossoneri in Medio Oriente, una importante tappa nella strategia di espansione globale del Club.