Champions, il tifoso coinvolto nella rissa con Simeone: "Codardo, nessun razzismo"

Nella sfida di Champions tra Liverpool e Atletico Madrid, a rubare la scena è stato soprattutto ciò che è successo a margine del campo, dove il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone ha avuto un accesissimo confronto con un tifoso dei Reds.

Jonny Poulter, il tifoso coinvolto, attraverso un video pubblicato sui propri social già divenuto virale. "È ora di sfogarsi su quello che è successo ieri sera con Simeone", ha esordito Poulter. "Penso che sia stato un po' codardo. I media spagnoli gli hanno chiesto cosa fosse stato detto, se fosse qualcosa di razzista, se riguardasse la Guerra delle Falkland , tutte queste sciocchezze, giusto? Non c'è stato nulla di razzista detto da me o da chiunque altro, non c'è mai stato un accenno alla Guerra delle Falkland da parte mia o di chiunque altro, ma il fatto che glielo abbiano chiesto e lui non abbia risposto, e si sia semplicemente alzato e se ne sia andato, ha lasciato la situazione aperta a speculazioni per tutti. Non ho mai detto nulla, a parte... (fa il gesto del dito) vai a farti fottere".