Champions League: Arsenal, Psg e Real volano ai quarti

Champions League: Arsenal, Psg e Real volano ai quarti
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Ieri alle 23:17News
di Manuel Del Vecchio
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(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Arsenal, Paris Saint Germain e Real Madrid accedono senza sforzo ai quarti di finale di Champions League, eliminando agli ottavi rispettivamente Bayer Leverkusen, Chelsea e Manchester City. A Londra, i Gunners battono 2-0 i tedeschi (andata 1-1) con reti di Eze e Rice e affronteranno lo Sporting Lisbona, autore di una clamorosa rimonta sul Bodo/Glimt. Sempre nella capitale, a Stamford Bridge, il Psg si impone 3-0 sui Blues dopo il 5-2 dell'andata grazie alle reti di Kvaratskhelia, Barcola e Mayulu. Prossima sfida con Liverpool o Galatasaray.

A Manchester, il Real vince 2-1 dopo il 3-0 dell'andata, con una doppietta di Vinicius, in gol su rigore nel primo tempo e poi nel finale. Di Haaland la rete della bandiera dei Citizens. Per gli spagnoli, in vista una sfida col Bayern Monaco, che affronterà domani l'Atalanta partendo dal 5-1 dell'andata. (ANSA).