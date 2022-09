Champions League, il Milan torna a San Siro: il bilancio della scorsa stagione

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan mercoledì tornerà a giocare la Champions League a San Siro, dopo il ritorno nella scorsa stagione. La partita delle 18.45 contro la Dinamo Zagabria segnerà l'inizio della campagna europea casalinga dei rossoneri. Nella passata stagione, il bilancio non fu positivissimo per gli uomini di Pioli che nelle tre gare del girone non trovarono la vittoria. Sconfitte con Atletico e Liverpool, pareggio con il Porto.