Champions League, il Napoli crolla contro il City: Haaland e Doku in gol

Il Napoli di Antonio Conte inizia male la sua Champions con una sconfitta. Il Manchester City vince 2-0 con il 50° gol in Champions di Haaland e una magia di Doku. Gli azzurri partono bene, ma restano in 10 al 21’ per un rosso a Di Lorenzo, autore di un fallo sul norvegese su chiara occasione da rete. Il fortino resta in piedi grazie alle parate di Milinkovic e a un salvataggio di Politano, ma crolla al 56’ per l'assist di Foden e il colpo di testa delizioso di Haaland. Solo 25 minuti per De Bruyne.