Champions League, il Real di Ancelotti batte il City in rimonta: giocherà la finale con il Liverpool

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Real Madrid è la seconda finalista della Champions League. I blancos, dopo il 4-3 subito all'andata all'Etihad Stadium, hanno superato in rimonta per 3-1 il Manchester City ottenendo il pass per la finale a distanza di quattro anni dall'ultima volta. Dopo la rete siglata da Mahrez nella ripresa, gli spagnoli hanno siglato due gol nei tempi regolamentari con Rodrygo, ipotecando la qualificazione nei supplementari grazie al rigore di Benzema. Il Real Madrid, dunque, affronterà il Liverpool per aggiudicarsi il titolo di Campione d'Europa.