Champions League, la situazione del Gruppo F a due gare dal termine

Domani torna la Champions League e per il Milan ci saranno 180 minuti decisivi: prima il Borussia Dortmund, domani a San Siro alle ore 21, e poi il Newcastle il 13 dicembre, sempre alle ore 21. Tutte le squadre del Gruppo F sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale con una distanza tra le comapini minima e tutto che si può ribaltare in un attimo. Questa la graduatoria attuale:

Borussia Dortmund 7

PSG 6

MILAN 5

Newcastle 4

Difficile che qualche verdetto possa essere emesso già domani: tutto sarà deciso all'ultima giornata. Di seguito il calendario:

MARTEDI' 28/11

Milan-Borussia Dortmund

Psg-Newcastle

MERCOLEDI' 13/12

Newcastle-Milan

Borussia Dortmund-Psg