Champions League, le gare in programma domani
di Federico Calabrese

Dopo le sfide di questa sera, il primo turno di Champions League continuerà domani con altre sei partite in programma. 

Mercoledì 17 settembre 2025
Olympiacos – Pafos 18.45
Slavia Praha – Bodø/Glimt 18:45 
Ajax – Inter 
Bayern München – Chelsea
Liverpool – Atlético Madrid
Paris Saint-Germain – Atalanta