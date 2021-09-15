Champions League, Liverpool-Milan 3-2: il tabellino
15.09.2021 22:52 di Pietro Andrigo Twitter: @@pietro_andrigo
MilanNews.it
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
LIVERPOOL-MILAN 3-2
Marcatori: 9' Aut. Tomori; 42' Rebic (M); 44' Diaz (M); 48' Salah (L), 69' Henderson (L)
LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander Arnold, Gomez, Matip, Robertson, Keita (71’ Alcantara), Fabinho, Henderson (83’ Milner), Salah (83’ Oxlade-Chamberlain), Jota (71’ Jones) , Origi (63' Manè). A disp.: Adrian, Kelleher, Van Dijk, Konate, Thiago, Minamino, Tsimikas, Phillips. All. Klopp
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández; Bennacer (71’ Tonali), Kessie; Saelemaekers (62' Florenzi), Díaz, Leão (62' Giroud); Rebić (83’ Maldini). A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli. All.: Pioli.
Arbitro: Marciniak
Ammoniti: Bennacer; Brahim Diaz, Milner