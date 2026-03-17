Champions League: lo Sporting Lisbona fa la remuntada e va ai quarti, Bodo ko

Champions League: lo Sporting Lisbona fa la remuntada e va ai quarti, Bodo ko
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Oggi alle 22:53News
di Manuel Del Vecchio
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(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Lo Sporting Lisbona batte il Bodo/Glimt 5-0 dopo i tempi supplementari e si qualifica ai quarti di finale di Champions League, ribaltando il 3-0 subito all'andata dai norvegesi. Reti di Inacio al 34' pt, Goncalves al 16' st, Suarez su rigore al 33' st. Ai supplementari, gol di Araujo al 2' pt e di Nel al 16' st. Lo Sporting affronterà la vincente di Arsenal-Bayer Leverkusen. (ANSA).