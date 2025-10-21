Champions League, tra poco inizia la terza giornata: due italiane in campo. Il programma
Si riporta di seguito il programma odierno della terza giornata della Champions League Phase:
Kairat-Pafos (alle 18.45)
Barcellona-Olympiacos (alle 18.45)
Newcastle-Benfica
Union St. Gilloise-Inter
Copenaghen-Dortmund
Psv-Napoli
Villarreal-Manchester City
Leverkusen-Psg
Arsenal-Atletico
Napoli, Conte: "Sembra che tutto sia dovuto da inizio anno, stiamo fronteggiando situazioni importanti"
Il Milan vince: già fumano tutti. E’ partita la caciara. Ma che capolavoro ha fatto Allegri?di Antonio Vitiello
