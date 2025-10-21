Champions League, tra poco inizia la terza giornata: due italiane in campo. Il programma

Champions League, tra poco inizia la terza giornata: due italiane in campo. Il programmaMilanNews.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 17:22News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma odierno della terza giornata della Champions League Phase:

Kairat-Pafos (alle 18.45)
Barcellona-Olympiacos (alle 18.45)
Newcastle-Benfica
Union St. Gilloise-Inter
Copenaghen-Dortmund
Psv-Napoli
Villarreal-Manchester City
Leverkusen-Psg
Arsenal-Atletico